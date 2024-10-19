Ученые зафиксировали разумное поведение грибов

Японские ученые зафиксировали сложное и разумное поведение грибов, которое бросает вызов устоявшимся представлениям.

В ходе экспериментов исследователи изучали процессы, влияющие на рост грибов, а также измеряли их уровень общения в мицелиальных сетях. Выяснилось, что у грибов есть память, они способны учиться и принимать осознанные решения.

Развиваясь, грибы образуют длинные паутинные нити под землей — мицелии. Обычно мы видим только крошечные грибы на поверхности, однако они фактически представляют собой органы размножения.

Сам организм — это обширная мицелиальная сеть, которая способна передавать различную информацию, пишет издание SciTechDaily. Ее изучение показало, что сеть реагировала на различные препятствия, принимая оптимальные решения для своего развития.

Если бы грибы не проявляли навыков принятия решений, их рост был бы хаотичным. Однако мицелиальная сеть изменять направление роста грибов в зависимости от формы препятствий, отмечается в исследовании.

Авторы открытия отмечают, что пока человеческое понимание таинственного мира грибов ограничено, однако подобные исследования позволят изучить уникальную систему познания, сформировавшуюся у грибов в ходе эволюции.