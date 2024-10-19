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Налоговая служба завершила рассылку уведомлений

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная налоговая служба завершила рассылку уведомлений для уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на недвижимости физических лиц за 2023 год.

Официально рассылка завершается 20 октября 2024 года, всего налоговики планировали отправить более 61 миллиона уведомлений, при этом 40 миллионов уже направлены в электронном виде, сообщается на сайте ФНС.

В электронном виде письма приходят через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на портале «Госуслуг» тем, кто подключен к указанным сервисам. Остальным налогоплательщикам уведомления придут по почте заказными письмами.

Уведомления получат владельцы транспортных средств, земельных участков и недвижимости, если имущество находилось в собственности в течение 2023 года. Если сумма налогов менее 300 рублей, уведомления не рассылаются.

Общая сумма начислений оценивается в 368 миллиардов рублей. Налоги в направленных уведомлениях за 2023 год необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2024 года. Для налогоплательщиков отдельных территорий Белгородской и Курской областей срок уплаты продлен на 12 месяцев.

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Экономика #Деньги
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