Владельцы iPhone 16 пожаловались на частые перезагрузки

Пользователи iPhone 16 начали массово жаловаться на зависание экрана и самопроизвольную перезагрузку смартфона. Такие сбои могут возникать до 20 раз в день.

Отмечается, что первые сообщения о неполадках появились на профильных форумах сразу после начала продаж iPhone 16. Обновления iOS 18.0.1 и iOS 18.1 не устранили проблему, ее продолжают фиксировать, пишет портал MacRumors.

Согласно сообщениям, проблема проявляется случайным образом. В какой-то момент экран перестанет реагировать на касания, а затем iPhone уходит в постоянные перезагрузки. Через некоторое время работоспособность восстанавливается.

Некоторые пользователи сообщают про случаи перезагрузки в режиме ожидания, когда устройством никто не пользуется. Большинство жалоб поступает от владельцев iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.