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Госдума предложила переименовать Хэллоуин

Источник:
Sibnet.ru
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Необходимо провести ребрендинг Хэллоуина, который транслирует иностранные смыслы, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил переименовать праздник в «Ночь таинственных историй».

Парламентарий указал на необходимость «импортозаместить» Хэллоуин, как это было сделано с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка». «То же самое нужно сделать с Хэллоуином», — сказал Чернышов в комментарии РИА Новости.

Политик подчеркнул, что главной проблемой Хэллоуина является трансляция иностранных смыслов, которые «впитывает» подрастающее поколение в России.

По задумке депутата, вместо западных символов в этот день должны популяризировать российские, например «мистические произведения русских классиков» Николая Гоголя и Михаила Булгакова.

Хэллоуин зародился у древних кельтов, которые жили на территории современных Ирландии и Шотландии. В конце октября они отмечали конец сельскохозяйственного сезона. В VIII веке праздник слился с католическим праздником Днем Всех Святых.

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Политика #Россия
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