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Почему нужно закрывать старую кредитную карту

Источник:
«Банки.ру»
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Даже просроченные кредитные карты могут стать помехой для получения крупного займа. Перед обращением в банк такие кредитки следует официально закрыть, советует эксперт «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Обладатели кредитных карт зачастую сохраняют их «на всякий случай». Однако окончание срока действия пластика или блокировка карты в приложении не является закрытием кредитки. Сам счет остается открытым, кредитный договор считается действующим.

При рассмотрении заявки на выдачу потребительского кредита, автокредита или ипотеки банки проводят оценку благонадежности клиента по множеству параметров. Одним из ключевых показателей является долговая нагрузка.

Параметр ПДН представляет собой соотношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам заемщика к его доходам. Чем выше ПДН, чем меньше шансов, что кредит будет одобрен. Все кредитные карты, которые числятся за клиентом, увеличивают долговую нагрузку.

Даже если клиент никогда не пользовался кредиткой, показатель ПДН будет учитывать весь одобренный кредитный лимит. Более того, он будет учитываться даже в том случае, если срок действия пластика окончился. В результате банк может отказать в займе.

Эксперт напоминает, что перед закрытием кредитки необходимо полностью погасить задолженность. Для оформления процедуры может потребоваться личное присутствие клиента с паспортом, а закрытие кредитного счета в среднем занимает 45 дней.

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Экономика #Деньги
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