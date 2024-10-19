Астрономы обнаружили загадочные объекты из древнего прошлого

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной загадочные квазары неустановленного происхождения, возникшие всего через 600700 миллионов лет после Большого взрыва.

Квазары представляют собой молодые и активные галактические ядра, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры, пишет Phys.org. Найденные объекты содержат черные дыры с массой порядка миллиарда Солнц.

Таким образом, уже 13 миллиардов лет назад галактические ядра могли достигать такой массы. Однако некоторые ранние квазары находятся буквально в космической «пустыне», поэтому ученые пока не понимают, как они успели «набрать вес» за относительно короткий срок.

Один из предложенных сценариев — участие в этом процессе так называемой темной материи, «нити» которой возникли сразу после Большого взрыва. Она гравитационно воздействовала на обычную материю, что привело к формированию сгустков вдоль темных «нитей».