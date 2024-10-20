Как отличить настоящий ржаной хлеб от подделки

Настоящий ржаной хлеб очень полезен для здоровья, но его легко можно перепутать с подделкой, рассказал хлебопек Олег Барсуков.

«У нас в стране бородинский хлеб из ржаного ферментированного солода (жареной ржи). Берут светлую пшеницу, красят ржаным солодом и говорят, что это бородинский хлеб», — рассказал Барсуков в беседе с «Радио 1».

Но, по его словам, «в настоящем бородинском хлебе, который раньше называли поминальным, только 1% цельнозерновой пшеницы».

Эксперт рассказал, как отличить ржаной хлеб от подделки. «Ржаной хлеб всегда будет с потрескавшейся сверху корочкой, как земля в пустыне без воды. Если вы видите гладкую корочку, то это пшеничный хлеб, крашеный солодом», — отметил эксперт.