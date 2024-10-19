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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Украина обменялись военнопленными

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95», сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сейчас обменянные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также дают возможность связаться с родственниками.

В дальнейшем российские военные будут доставлены в Россию для прохождения реабилитации в медучреждениях Минобороны. Посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.

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Тема: Военная операция на Украине
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