Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95», сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сейчас обменянные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также дают возможность связаться с родственниками.

В дальнейшем российские военные будут доставлены в Россию для прохождения реабилитации в медучреждениях Минобороны. Посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.