Психолог посоветовал для успокоения «квадратное дыхание»

Техника дыхание «по квадрату» поможет быстро и эффективно снять эмоциональное напряжение и успокоится, рассказал психолог Николай Баранов.

«Суть техники проста: мы выполняем вдох в течение двух секунд, затем задерживаем дыхание на две секунды, делаем выдох на такое же время и снова задерживаем дыхание на две секунды. Таким образом, мы формируем квадрат. Всего три-четыре цикла такой практики могут помочь вам ощутить значительное облегчение», — приводят «Известия» совет психолога.

По его словам, причина, по которой сложно успокоиться, часто заключается в напряжении тела. Оно вызывает замирание дыхания и мешает адекватно реагировать на стрессовые ситуации.

«Чтобы с этим справиться, важно начать дышать глубоко. Обратите внимание на людей в состоянии стресса: они часто начинают задыхаться. Когда кто-то злится, его лицо краснеет от накопленных эмоций и недостатка кислорода», — объяснил Баранов.