Психолог посоветовал для успокоения «квадратное дыхание»

Техника дыхание «по квадрату» поможет быстро и эффективно снять
эмоциональное напряжение и успокоится, рассказал психолог Николай Баранов.
«Суть техники проста: мы выполняем вдох в течение двух
секунд, затем задерживаем дыхание на две секунды, делаем выдох на такое же
время и снова задерживаем дыхание на две секунды. Таким образом, мы формируем
квадрат. Всего три-четыре цикла такой практики могут помочь вам ощутить
значительное облегчение», — приводят «Известия» совет психолога.
По его словам, причина, по которой сложно успокоиться, часто
заключается в напряжении тела. Оно вызывает замирание дыхания и мешает
адекватно реагировать на стрессовые ситуации.
«Чтобы с этим справиться, важно начать дышать глубоко.
Обратите внимание на людей в состоянии стресса: они часто начинают задыхаться.
Когда кто-то злится, его лицо краснеет от накопленных эмоций и недостатка
кислорода», — объяснил Баранов.