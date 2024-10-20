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Психолог посоветовал для успокоения «квадратное дыхание»

Источник:
«Известия»
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Техника дыхание «по квадрату» поможет быстро и эффективно снять эмоциональное напряжение и успокоится, рассказал психолог Николай Баранов.

«Суть техники проста: мы выполняем вдох в течение двух секунд, затем задерживаем дыхание на две секунды, делаем выдох на такое же время и снова задерживаем дыхание на две секунды. Таким образом, мы формируем квадрат. Всего три-четыре цикла такой практики могут помочь вам ощутить значительное облегчение», — приводят «Известия» совет психолога.

По его словам, причина, по которой сложно успокоиться, часто заключается в напряжении тела. Оно вызывает замирание дыхания и мешает адекватно реагировать на стрессовые ситуации.

«Чтобы с этим справиться, важно начать дышать глубоко. Обратите внимание на людей в состоянии стресса: они часто начинают задыхаться. Когда кто-то злится, его лицо краснеет от накопленных эмоций и недостатка кислорода», — объяснил Баранов.

 

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