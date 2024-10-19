Россия стала главным экспортером мухоморов на Запад

Пермский край стал лидером по экспорту сушеных мухоморов в страны Запада, а также Азию. За прошлый год российский регион экспортировал 5,65 тонны грибов.

Основные поставки ведутся в США, при этом количество клиентов постоянно растет. В частности, активно заказывают партии сушеных мухоморов Бельгия, Германия, Литва, Италия. Каждая такая партия может стоить десятки тысяч долларов, пишет «Комсомольская правда».

Покупателей интересуют не только сушеные мухоморы, но и российские лечебные продукты на основе ядовитых грибов — в частности, различные настои, экстракты, мази и кремы.

Мухоморы также употребляют в капсулах — предположительно, микроскопические дозы перемолотого гриба снимают усталость, раздражительность, помогают увеличить уровень работоспособности.

Впрочем, ученые утверждают, что доказательства лечебных свойств мухомора отсутствуют, при этом у него есть доказанная опасность употребления. Большая доза сушеного мухомора может убить человека.