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Пятиэтажка обрушилась после взрыва газа в Тамбовской области

Источник:
Sibnet.ru
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Разрушенный в результате взрыва газа дом
Разрушенный в результате взрыва газа дом
Фото: © МЧС РФ

Пятиэтажный дом обрушился после взрыва бытового газа в городе Кирсанов в Тамбовской области. В результате три человека погибли, двое пострадали, сообщает МЧС России.

Взрыв произошел на четвертом этаже в 4.55 по московскому времени, после этого вспыхнул пожар, охвативший примерно 150 квадратных метров. Утром спасатели ликвидировали открытое горение, сейчас они занимаются разборкой завалов.

Жильцов пострадавшего дома по улице Коммунистической эвакуировали, для них подготовлен пункт временного размещения. С людьми также работают психологи.

Тамбовское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.

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