Автомат АК-12 усовершенствовали по опыту СВО

Новый российский автомат АК-12 прошел в ходе специальной военной операции курс войсковых испытаний, позволивших существенно улучшить его конструкцию, сообщили в концерне «Калашников».

Конструкция АК-12 дважды кардинально менялась с учетом пожеланий военных и опыта, накопленного при испытаниях в боевых условиях. В 2023 году был утвержден окончательный вариант, рассказали «Российской газете» в концерне «Калашников».

Существенно доработан диоптрический прицел. Он стал более универсальным. Новый вариант дает возможность выбирать между тремя установками: прямой выстрел (основная установка), низкая освещенность (отверстие большого диаметра) и прицельная дальность в 600 метров.

Изменился двусторонний переводчик огня. Прежде он был в трех позициях — «одиночный выстрел», «два выстрела» и «автоматический огонь». По рекомендации военных позицию «два выстрела» убрали ­— в бою она оказалась невостребованной. Новая конструкция переводчика позволяет работать с ним, не снимая ладони с пистолетной рукоятки.

Усовершенствованный автомат АК-12 образца 2023 года Фото: © Концерн «Калашников»

Дульный тормоз-компенсатор с байонетным креплением уступил место несъемному щелевому пламегасителю-компенсатору с конической внутренней частью. Глушитель теперь легко устанавливается и фиксируется поверх компенсатора.

Повышена кучность стрельбы за счет смещения массы затворной группы и уменьшения плеча отдачи. В результате доработок АК-12 стал легче и удобнее для солдата. Ресурс его также повысился, отметили в «Калашникове».