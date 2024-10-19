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Сбербанк стал вторым крупнейшим эквайером в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк стал одним из лидеров мирового рынка эквайринга — системы приема оплаты товаров и услуг банковскими картами. По итогам 2023 года на Сбербанк пришлось 9,1% всех трансакций в мире, следует из рейтинга Nilson Report.

Российское кредитное учреждение уступило всего один процентный пункт мировому лидеру — американскому банку JPMorgan Chase. Третью строчку заняла международная платежная система Worldpay.

Всего в прошлом году российский банк обработал 47,03 миллиарда трансакций. По итогам 2022 году Сбербанк занимал в рейтинге Nilson Report третье место с показателем в 42,1 миллиарда трансакций.

Всего в рейтинг «Крупнейшие торговые эквайеры в мире» Nilson Report вошли 150 банков и платежных систем. На долю восьми крупнейших из них в 2023 году пришлось 48,3% трансакций.

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Экономика #Деньги
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Denis CENTR

Власти приготовились, а граждан никто и не спрашивает😂😂😂

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

GammiPluh

За печеньки и кружевные трусики в ЕС начали уничтожать свое же население занявшись геноцидом русских,...

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?