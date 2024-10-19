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Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский план «Б» в случае отказа Запада принять страну в НАТО заключается в том, чтобы ждать изменений в политике США, заявил президент Владимир Зеленский во время телемарафона.

«Ситуация такова, что главный донор Украины — это США», — сказал Зеленский, уточнив при этом, что возможные изменения американской политики после выборов станут для Киева планом «Б».

Новый генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Украина может стать 33 или 34 членом альянса. «Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках», — говорил Рютте.

Однако для принятия в НАТО есть несколько серьезных условий, отмечают эксперты. В частности, границы страны должны быть четко демаркированы. Также у страны, претендующей на вступление в альянс, не должно быть территориальных споров с другими государствами.

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Политика #Мир
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Denis CENTR

Власти приготовились, а граждан никто и не спрашивает😂😂😂

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

GammiPluh

За печеньки и кружевные трусики в ЕС начали уничтожать свое же население занявшись геноцидом русских,...

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?