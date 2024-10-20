Советский Союз в годы холодной войны разработал уникальную атомную подводную лодку проекта 705 «Лира» с титановым корпусом. Она способна была передвигаться под водой скоростью до 80 километров в час.

«Лира» создавалась с расчетом наголову превзойти все существующие и перспективные субмарины США. Подлодка проекта 705 должна была иметь низкую заметность, высокую скорость и маневренность, малое водоизмещение и небольшой экипаж, рассказал порталу The National Interest военный эксперт Бретт Иствуд.

По сути, речь шла о создании подводного истребителя. И советские конструкторы справились с этой задачей. Для корпуса подлодки впервые в мире был выбран титан, который гораздо прочнее и легче стали. Это решение позволило «Лире» погружаться на глубину до 670 метров.

На лодку впервые в мире установили атомный реактор, где теплоносителем была не вода, а жидкий металл — сплав свинца и висмута. Силовая установка разгоняла субмарину под до более 40 узлов (80 километров в час), сделав ее неуязвимой для большинства торпед.

Экипаж лодки был всего 32 человек, в том числе 26 офицеров, 5 мичманов и один матрос. Малое число людей на лодке компенсировала инновационная по тем временам боевая информационно-управляющая система «Аккорд», позволившая автоматизировать управление кораблем.

Головная подлодка проекта 705 К-64 была спущена на воду в 1969 году. До 1981-го было построено еще шесть однотипных кораблей. Прослужили «Лиры» до начала 1990-х годов. «США решились тягаться с СССР в создании подводных лодок с титановым корпусом», — заключил The National Interest.