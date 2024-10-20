Люди с какой группой крови самые ревнивые

Некоторые ученые считают, что характер человека, во многом, предопределен физиологически. Склонность к ревности, к примеру, зависит от группы крови.

Знание группы крови при выборе партнера поможет предугадать, насколько он склонен к проявлению чрезмерной ревности. Предпочитающим свободные отношения не стоит связывать жизнь с людьми, имеющими первую группу крови.

Люди с первой группой стремятся к полному контролю над избранниками. Их спутникам придется терпеть регулярные приступы ревности, подозрения и упреки, чтение личных сообщения и мониторинг социальных сетей.

Гораздо проще жить с партнерами, имеющими вторую группу крови. Они тоже ревнивы, но более адекватны в своих чувствах. Если они заподозрят избранника в измене, то не станут устраивать скандал, а попросят честно объясниться.

Обладателям третьей группы крови не чужды проявления ревности. Но их достоинство — в понимании: сами не без греха. Если откроется правда об измене, они, скорее всего, не станут разрывать отношения. Но шанс упрекнуть за тайный роман, эти люди не упустят.

Люди четвертой группой крови — самые неревнивые. Но и к себе они требуют такого же отношения. По их мнению, каждый волен гулять на стороне, при этом, не переходя за рамки, чтобы не разрушить союз свободных личностей.