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Определены даты сдачи и пересдачи ОГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Минпросвещения подготовило проект приказа, который утверждает единое расписание и продолжительность проведения ОГЭ в 2025 году.

Главный период основного государственного экзамена для девятых классов пройдет с 21 мая по 16 июня. Самым первым школьники будут сдавать экзамен по иностранному языку (английский, испанский, немецкий, французский).

Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы на длительный интервал — со 2 мая по 23 сентября. Пересдача возможна в случае, если ученик получил неудовлетворительные результаты по одному или двум предметам.

В эти дни ОГЭ также смогут сдать школьники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам. Ученики, которые не были допущены к ОГЭ на первом этапе или были удалены с экзамена за нарушения, смогут пересдать его с 2 по 12 сентября.

Для досрочной сдачи экзаменов предполагается выделить четыре дня: 22 апреля — математика; 25 апреля — русский язык; 29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия; 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.

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Denis CENTR

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GammiPluh

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