Банки начнут собирать биометрию через мобильные приложения

Центробанк намерен разрешить сдавать биометрические данные в мобильных приложениях банков, сообщила зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Сейчас биометрию пользователей в единой биометрической системе можно зарегистрировать очно в отделениях банков и онлайн через приложение «Госуслуги биометрия», пишут «Ведомости».

Согласно закону, все биометрические данные коммерческих организаций должны храниться только в единой биометрической системе. При этом законодательно банки не могли собирать биометрию через свои приложения.

Однако банковские приложения хорошо защищены с точки зрения безопасности. Кроме этого, они позволят собирать биометрию с помощью привычного для людей инструмента, подчеркнула Скоробогатова.

«Это должно быть закреплено на уровне законодательства. И мы, и Минцифры готовы идти в этот путь», — уточнила она.