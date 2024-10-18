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Банки начнут собирать биометрию через мобильные приложения

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк намерен разрешить сдавать биометрические данные в мобильных приложениях банков, сообщила зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Сейчас биометрию пользователей в единой биометрической системе можно зарегистрировать очно в отделениях банков и онлайн через приложение «Госуслуги биометрия», пишут «Ведомости».

Согласно закону, все биометрические данные коммерческих организаций должны храниться только в единой биометрической системе. При этом законодательно банки не могли собирать биометрию через свои приложения.

Однако банковские приложения хорошо защищены с точки зрения безопасности. Кроме этого, они позволят собирать биометрию с помощью привычного для людей инструмента, подчеркнула Скоробогатова.

«Это должно быть закреплено на уровне законодательства. И мы, и Минцифры готовы идти в этот путь», — уточнила она.

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GammiPluh

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-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?

Denis CENTR

Власти приготовились, а граждан никто и не спрашивает😂😂😂