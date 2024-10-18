Россия испытает атомный ракетоносец

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» приступил к государственным испытаниям.

Субмарина ранее успешно прошла ходовые испытания, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Планируется, что до завершения 2024 года атомный ракетоносец будет передан ВМФ России.

«Князь Пожарский» — восьмой атомоход в серии «Борей» и пятый представитель модернизированного проекта 955А («Борей-А»). Подлодка была построена на заводе «Севмаш» Объединенной судостроительной корпорации, вывод корабля из эллинга состоялся 3 февраля.

Атомный ракетоносец несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

На предприятии «Севмаш» также ведется строительство двух следующих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А. Корабли «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» должны быть переданы заказчику к 2027 году.