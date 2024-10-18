НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия испытает атомный ракетоносец

Источник:
Sibnet.ru
152 1

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» приступил к государственным испытаниям.

Субмарина ранее успешно прошла ходовые испытания, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Планируется, что до завершения 2024 года атомный ракетоносец будет передан ВМФ России.

«Князь Пожарский» — восьмой атомоход в серии «Борей» и пятый представитель модернизированного проекта 955А («Борей-А»). Подлодка была построена на заводе «Севмаш» Объединенной судостроительной корпорации, вывод корабля из эллинга состоялся 3 февраля.

Атомный ракетоносец несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

На предприятии «Севмаш» также ведется строительство двух следующих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А. Корабли «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» должны быть переданы заказчику к 2027 году.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
Журнал Newsweek удивился исчезновению украинских F-16
Ростех рассказал o неуязвимости ракеты «Изделие 305». ВИДЕО
ВСУ применили беспилотных «драконов» под Покровском
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Зеленский впервые публично раскрыл свой «план победы» над Россией
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский рассказал о сценариях конфликта после выборов в США
Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»
Российские власти подготовились к доллару по 100 рублей
Роспотребнадзор предупредил о вредном крахмале
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
66
Казахстан отказался вступать в БРИКС
46
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
38
Поток желающих вступить в украинскую армию иссяк
35
ФАС заинтересовалась аномальной наценкой на хлеб
35
Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН