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Путин назвал базу для мирных переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Базой для потенциальных мирных переговоров с Украиной являются стамбульские соглашения 2022 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

Минувшим летом российский лидер уже говорил о том, что основой для переговоров могут стать стамбульские договоренности. Проект соглашений, согласованный Москвой и Киевом, содержал несколько пунктов, при выполнении которых конфликт прекращался.

Так, по стамбульским соглашениям Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО. Киев должен был не предоставлять свою инфраструктуру и территорию другим странам в военных целях.

При этом Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы официальную передачу контроля над полуостровом России. Переговоры в Стамбуле были прерваны по инициативе Украины.

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Политика #Мир #Россия
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GammiPluh

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-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?

Denis CENTR

Власти приготовились, а граждан никто и не спрашивает😂😂😂