Базой для потенциальных мирных переговоров с Украиной являются стамбульские соглашения 2022 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

Минувшим летом российский лидер уже говорил о том, что основой для переговоров могут стать стамбульские договоренности. Проект соглашений, согласованный Москвой и Киевом, содержал несколько пунктов, при выполнении которых конфликт прекращался.

Так, по стамбульским соглашениям Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО. Киев должен был не предоставлять свою инфраструктуру и территорию другим странам в военных целях.

При этом Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы официальную передачу контроля над полуостровом России. Переговоры в Стамбуле были прерваны по инициативе Украины.