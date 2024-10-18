НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Самое счастливое животное на свете. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
308 2

Самое счастливое животное на планете — квокка, потому что зверек выглядит постоянно улыбающимся, рассказала зоолог Елена Макарова.

«Мордочка у него выглядит всегда улыбающейся, поэтому люди назвали его самым счастливым животным. Улыбка, характерная для квокк, обеспечивается благодаря особенностям строения мышц на мордочке», — объяснила Макарова в шоу «А почему?».

Квокка
Фото: Tiomax80 / CC BY 2.0

После приема пищи у квокк челюстные мышцы расслабляются. Они «отдыхают», а окружающие видят расплывающуюся улыбку. Животные очень любопытны и не боятся человека, часто подпускают его вплотную

Квокка относится к семейству кенгуровых, живет в Австралии. Рожает одного детеныша, но в случае его гибели развивается другой эмбрион без повторного спаривания. Запасной эмбрион «дремлет» в организме матери, и, если сидящий в сумке детеныш благополучно развивается, «дублер» рождается в свой срок — после того, как предыдущий освободит сумку.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Кошмарное существо выбросило на американское побережье. ФОТО
Назван лучший способ подружить кошку с собакой
Число диких животных приблизилось к точке невозврата
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Зеленский впервые публично раскрыл свой «план победы» над Россией
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский рассказал о сценариях конфликта после выборов в США
Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»
Российские власти подготовились к доллару по 100 рублей
Роспотребнадзор предупредил о вредном крахмале
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
66
Казахстан отказался вступать в БРИКС
46
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
38
Поток желающих вступить в украинскую армию иссяк
35
ФАС заинтересовалась аномальной наценкой на хлеб
35
Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН