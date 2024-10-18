Самое счастливое животное на свете. ФОТО

Самое счастливое животное на планете — квокка, потому что зверек выглядит постоянно улыбающимся, рассказала зоолог Елена Макарова.

«Мордочка у него выглядит всегда улыбающейся, поэтому люди назвали его самым счастливым животным. Улыбка, характерная для квокк, обеспечивается благодаря особенностям строения мышц на мордочке», — объяснила Макарова в шоу «А почему?».

После приема пищи у квокк челюстные мышцы расслабляются. Они «отдыхают», а окружающие видят расплывающуюся улыбку. Животные очень любопытны и не боятся человека, часто подпускают его вплотную

Квокка относится к семейству кенгуровых, живет в Австралии. Рожает одного детеныша, но в случае его гибели развивается другой эмбрион без повторного спаривания. Запасной эмбрион «дремлет» в организме матери, и, если сидящий в сумке детеныш благополучно развивается, «дублер» рождается в свой срок — после того, как предыдущий освободит сумку.