Названо оптимальное место для поиска марсианской жизни

Фотосинтезирующая марсианская жизнь может существовать в приповерхностных прослойках льда в средних широтах Марса, к такому выводу пришли американские ученые.

По оценке группы планетологов Университета штата Колорадо, именно там сложились оптимальные условия для жизни — как с точки зрения освещенности, так и с точки зрения защиты от радиации и доступа к жидкой воде.

Интерес исследователей к этим прослойкам льда связан с тем, что они в теории способны защитить марсианскую жизнь от трех главных угроз для ее существования — низких температур на поверхности, ультрафиолетового излучения и чрезвычайно разреженной атмосферы.

Толстый слой льда поглощает ультрафиолет и удерживает тепло и влагу под своей поверхностью, что в теории может защитить марсианскую жизнь от гибели, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Communications Earth& Environment.

Предварительные расчеты показали, что наиболее комфортные условия для существования жизни на Марсе должны сложиться в средних широтах в южном полушарии планеты, если там есть залежи водяного льда, содержащие в себе значимое количество пыли.

В этом случае ультрафиолетовое излучение будет особенно эффективно рассеиваться, а толща льда при этом будет хорошо пропускать свет, а также прогреваться до достаточно высоких температур для образования скоплений жидкой воды.