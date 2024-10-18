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Названо оптимальное место для поиска марсианской жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фотосинтезирующая марсианская жизнь может существовать в приповерхностных прослойках льда в средних широтах Марса, к такому выводу пришли американские ученые.

По оценке группы планетологов Университета штата Колорадо, именно там сложились оптимальные условия для жизни — как с точки зрения освещенности, так и с точки зрения защиты от радиации и доступа к жидкой воде.

Интерес исследователей к этим прослойкам льда связан с тем, что они в теории способны защитить марсианскую жизнь от трех главных угроз для ее существования — низких температур на поверхности, ультрафиолетового излучения и чрезвычайно разреженной атмосферы.

Толстый слой льда поглощает ультрафиолет и удерживает тепло и влагу под своей поверхностью, что в теории может защитить марсианскую жизнь от гибели, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Communications Earth& Environment.

Предварительные расчеты показали, что наиболее комфортные условия для существования жизни на Марсе должны сложиться в средних широтах в южном полушарии планеты, если там есть залежи водяного льда, содержащие в себе значимое количество пыли.

В этом случае ультрафиолетовое излучение будет особенно эффективно рассеиваться, а толща льда при этом будет хорошо пропускать свет, а также прогреваться до достаточно высоких температур для образования скоплений жидкой воды.

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GammiPluh

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-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

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а до санкций, какое было оправдание?

Denis CENTR

Власти приготовились, а граждан никто и не спрашивает😂😂😂