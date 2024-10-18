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Кошмарное существо выбросило на американское побережье. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Существо с острыми зубами выбросило на пляже в Южной Калифорнии. Фото необычной находки напугали пользователей соцсетей.

Снимки существа сделали очевидцы, после чего они попали на платформу Reddit. Авторы фотографий хотели, чтобы пользователи помогли им установить, кого именно они нашли в песке, однако большинство людей признались, что такие изображения их пугают, пишет Daily Mail.

Выброшенное на пляж существо
Выброшенное на пляж существо
Фото: © ZJM/Reddit

Многие отметили «инопланетный» вид рыбы, а также на остроту ее зубов. Пришедшие в обсуждение эксперты предположили, что речь идет о мурене. Этот вид известен своей агрессивностью, однако на людей они нападают чрезвычайно редко.

Мурены обитают на коралловых рифах от Санта-Барбары до нижней части Калифорнии, поэтому появление тела одной из таких рыб на калифорнийском пляже не является чем-то экстраординарным.

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Жизнь #Природа #Звери
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