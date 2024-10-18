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Роспотребнадзор предупредил о вредном крахмале

Источник:
Sibnet.ru
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Крахмал — самый популярный сложный углевод, он может быть натуральным или рафинированным. Последний может навредить организму, сообщил Роспотребнадзор.

Рафинированный крахмал содержится в пакетированном крахмале из магазина, в белой муке и продуктах на их основе. Его получают искусственным путем — в процессе обработки натурального крахмала и добавления химикатов.

Использование рафинированного крахмала в питании увеличивает вероятность повышения уровня инсулина. Это может привести к атеросклерозу, гормональным нарушениям, патологиям сетчатки и зрительного нерва.

Некоторые исследования показывают, что в продуктах с рафинированным крахмалом, подвергаемых термической обработке, могут быть вещества, способствующие образованию раковых клеток.

Из-за того что крахмал обладает «крепящими» свойствами, содержащие его продукты могут вызвать запор.

Чтобы минимизировать вред от крахмала, специалисты рекомендуют употреблять его вместе с овощами, а не с белковой пищей.

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