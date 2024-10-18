Зеленский рассказал о сценариях конфликта после выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три сценария развития конфликта с Россией и некоторые из них предполагают уступки России.

Один из сценариев — это продолжение поддержки Украины, но союзники «боятся некоторых рисков», приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в интервью The Financial Times.

Есть и два других пути, в зависимости от того, кто победит в президентских выборах, добавил Зеленский. «Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа», — сказал президент Украины. Сути этих сценариев он не раскрыл.

Зеленский отметил, что западные чиновники обсуждают теоретическое соглашение, по которому Киев должен уступить России территории в обмен на членство в НАТО. Но, по его словам, они «боятся» сказать ему об этом лично.

Президент Украины предложил западным чиновникам «выложить это на стол открыто», а не «через какую-то третью сторону». «Поговорите с нами», — призвал Зеленский.