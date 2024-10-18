Из чего делают российские монеты

Современные российские монеты изготавливают из стали, а сверху они плакируются — покрываются специальной гальванической пленкой.

Плакирование — это покрытие металла тончайшим слоем другого металла. Эту технологию используют для повышения износостойкости монет, предотвращения коррозии и снижения себестоимости. Гальваническая пленка делается из мельхиора, латуни или никеля.

Российские стальные монеты покрывают:

1 и 5 копеек — мельхиором (сплав меди и никеля);

10, 50 копеек и 10 рублей — латунью (сплав меди и цинка);

1, 2 и 5 рублей — никелем.

«Десятка» отличается от других рублевых монет цветом. Остальные серебристые, а она — красно-золотая. Есть мнение, что при выборе металла для ее изготовления решили сохранить традицию: во времена Петра I десять рублей чеканили из червонного золота. Именно оттуда и пошло название «червонец».