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Из чего делают российские монеты

Источник:
Sibnet.ru
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Современные российские монеты изготавливают из стали, а сверху они плакируются — покрываются специальной гальванической пленкой.

Плакирование — это покрытие металла тончайшим слоем другого металла. Эту технологию используют для повышения износостойкости монет, предотвращения коррозии и снижения себестоимости. Гальваническая пленка делается из мельхиора, латуни или никеля. 

Российские стальные монеты покрывают:

  • 1 и 5 копеек — мельхиором (сплав меди и никеля);
  • 10, 50 копеек и 10 рублей — латунью (сплав меди и цинка);
  • 1, 2 и 5 рублей — никелем.

«Десятка» отличается от других рублевых монет цветом. Остальные серебристые, а она — красно-золотая. Есть мнение, что при выборе металла для ее изготовления решили сохранить традицию: во времена Петра I десять рублей чеканили из червонного золота. Именно оттуда и пошло название «червонец».

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Экономика #Деньги
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GammiPluh

За печеньки и кружевные трусики в ЕС начали уничтожать свое же население занявшись геноцидом русских,...

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?

Denis CENTR

Власти приготовились, а граждан никто и не спрашивает😂😂😂