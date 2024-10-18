Что такое счет с процентом на ежедневный остаток

Накопительные счета с процентом на ежедневный остаток благодаря простым условиям подойдут для тех, кто только начинает откладывать деньги.

После того как клиент открыл накопительный счет, он может вносить деньги или снимать их в любой момент. Такие счета удобны для накопления на крупную покупку или отпуск, создания подушки безопасности или просто гибкого управления финансами.

При этом накопительные счета дают доходы в виде процентов на ежедневный остаток —сумму средств, которая находится на накопительном счете в 00:00 каждого дня расчетного месяца, объяснили в ВТБ.

Например, утром 1-го числа остаток на счете составлял 130 тысяч рублей, 11-го числа его пополнили на 50 тысяч, а 22-го числа с него сняли 70 тысяч.

Тогда банк начислит проценты за период с 1-го по 11-е числа — на 130 тысяч рублей, за период с 12-го по 22-е число — на 180 тысяч, за период с 23-го числа по конец месяца — на 110 тысяч.

Накопительные счета — удобный способ накопления для тех, кто забывает откладывать деньги. Можно настроить автопополнение, и счет будет регулярно пополняться на определенную сумму, например, в день зарплаты.