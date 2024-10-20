Почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию по старости

Следующий год станет вторым после запуска пенсионной реформы периодом, когда никто из граждан России не выйдет на пенсию по старости.
Такое уже случалось в 2023 году, в следующий раз произойдет в 2027 году. Все дело в особенностях пенсионной реформы, в рамках которой власти постепенно повышают возраст для назначения пенсии.
В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения, которым исполнится или уже исполнилось 58 лет и 63 года соответственно.
А пенсионный возраст в 2025 году будет равен 64 годам для мужчин и 59 годам для женщин — это будут все те же люди, которым уже назначили пенсию по старости в 2024 году.
График выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин:
- 2022 год — 61 год и 6 месяцев и 56 лет и 6 месяцев;
- 2024 год — 63 года и 58 лет;
- 2026 год — 64 года и 59 лет;
- 2028 год и позже — 65 и 60 лет.