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Почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию по старости

Источник:
Sibnet.ru
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Следующий год станет вторым после запуска пенсионной реформы периодом, когда никто из граждан России не выйдет на пенсию по старости.

Такое уже случалось в 2023 году, в следующий раз произойдет в 2027 году. Все дело в особенностях пенсионной реформы, в рамках которой власти постепенно повышают возраст для назначения пенсии.

В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения, которым исполнится или уже исполнилось 58 лет и 63 года соответственно.

А пенсионный возраст в 2025 году будет равен 64 годам для мужчин и 59 годам для женщин — это будут все те же люди, которым уже назначили пенсию по старости в 2024 году.

График выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин:

  • 2022 год — 61 год и 6 месяцев и 56 лет и 6 месяцев;
  • 2024 год — 63 года и 58 лет;
  • 2026 год — 64 года и 59 лет;
  • 2028 год и позже — 65 и 60 лет.
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