Российские власти подготовились к доллару по 100 рублей

Российские власти не планируют принимать меры для противодействия ослаблению национальной валюты до отметки 100 рублей за доллар, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Слабый рубль не вызывает беспокойства властей, так как он принесет пользу федеральному бюджету на фоне планов по увеличению расходов в 2025 году, объяснили два информированных источника.

По их словам, российские монетарные власти готовы позволить рублю упасть до отметки в 100 рублей за доллар. В нынешней ситуации это не так страшно, хотя и будет иметь небольшой инфляционный эффект, отметили источники.

В 2023 году рубль дважды пробивался через отметку 100 рублей за доллар. Тогда Банк России отреагировал повышением ключевой ставки, а правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала.

Официальный курс доллара на пятницу, 18 октября составляет 97,15 рубля.