Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»

Украина пытается создать «грязную бомбу» и для этого у нее есть все возможности, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России.

«С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу"», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, для этого у него есть все возможности: сырье, технологии, специалисты. «А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времен. Часики тикают», — отметил Медведев.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 октября на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.