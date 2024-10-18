Липницкая родила второго ребенка не от мобилизованного на СВО мужа

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, фигуристка Юлия Липницкая неожиданно для общественности стала мамой во второй раз. По данным СМИ, отец — не фигурист Владислав Тарасенко, сейчас находящийся на СВО.

О том, что Липницкая родила второго ребенка, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в фигурном катании. По данным «Матч ТВ», отец ребенка — хореограф и тренер Дмитрий Михайлов, с которым фигуристка работает в академии «Ангелы Плющенко». Пара сыграла свадьбу в июне.

Липницкая родила дочь Каталину в 2020 году. У нее были отношения с рано завершившим спортивную карьеру фигуристом Владиславом Тарасенко. Он тоже тренировал в «Ангелах Плющенко».

Осенью 2022 года Тарасенко был призван в армию для СВО в рамках частичной мобилизации и с тех пор находится в зоне боевых действий. В июне 2023 года он приезжал в отпуск.

Неизвестно, оформляли ли Липницкая и Тарасенко отношения официально, но олимпийская чемпионка носила кольцо на безымянном пальце правой руки.

Липницкая в 15 лет стала чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира, а также выиграла олимпийское золото Игр-2014 в Сочи в командном первенстве. Завершила карьеру в 17 лет.