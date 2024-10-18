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Липницкая родила второго ребенка не от мобилизованного на СВО мужа

Источник:
Sibnet.ru
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Юлия Липницкая на контрольных прокатах среди юниоров 2024/2025
Фото: © телеграм-канал Team Lipnitskaya

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, фигуристка Юлия Липницкая неожиданно для общественности стала мамой во второй раз. По данным СМИ, отец — не фигурист Владислав Тарасенко, сейчас находящийся на СВО.

О том, что Липницкая родила второго ребенка, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в фигурном катании. По данным «Матч ТВ», отец ребенка — хореограф и тренер Дмитрий Михайлов, с которым фигуристка работает в академии «Ангелы Плющенко». Пара сыграла свадьбу в июне.

Липницкая родила дочь Каталину в 2020 году. У нее были отношения с рано завершившим спортивную карьеру фигуристом Владиславом Тарасенко. Он тоже тренировал в «Ангелах Плющенко».

Осенью 2022 года Тарасенко был призван в армию для СВО в рамках частичной мобилизации и с тех пор находится в зоне боевых действий. В июне 2023 года он приезжал в отпуск. 

Неизвестно, оформляли ли Липницкая и Тарасенко отношения официально, но олимпийская чемпионка носила кольцо на безымянном пальце правой руки.

Липницкая в 15 лет стала чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира, а также выиграла олимпийское золото Игр-2014 в Сочи в командном первенстве. Завершила карьеру в 17 лет.

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-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

GammiPluh

За печеньки и кружевные трусики в ЕС начали уничтожать свое же население занявшись геноцидом русских,...

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?

Nik3316

"Только он нереален ни по одному из пунктов." (с.) Алеши В 69...ох уж эта деменция)))))))))))