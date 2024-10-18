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Общественники призвали ввести запрет на уменьшение объемов упаковки

Источник:
«Известия»
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Власти должны запретить производителям уменьшать размер упаковки продуктов первой необходимости — сливочного масла, молока, круп, соли, сахара, считает глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Соответствующее письмо от ОПИ было направлено в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и Генпрокурора России Игоря Краснова. Речь о снижении объема и массы товара при сохранении его прежней стоимости.

«Тревогу вызывают фактически скрытые недобросовестные манипуляции по снижению массы или объема на фоне роста цен на отдельные продукты, в частности, сливочного масла. Покупатели по объективным причинам не всегда способны это обнаружить, а также определить, насколько выгодно приобретение той или иной упаковки», — приводят «Известия» письмо ОПИ.

Павлов напомнил, что на эту проблему неоднократно указывала Генпрокуратура. По ее инициативе в стандарте (ГОСТ 8.579-2019) были определены допускаемые значения номинального количества ряда товаров, таких как масло, молоко, сахар, соль, чай, мука, рис, пшено, гречка и другие. Но они носят рекомендательный характер.

Поэтому общественники просят сделать установленные в ГОСТ 8.579-2019 требования к количеству фасованных товаров обязательными на территории РФ для всех производителей социально значимых товаров первой необходимости.

Практика уменьшения количества товара в привычной упаковке без изменения цены называется шринкфляция (от английского «shrink» — сжиматься) или даунсайзинг (от английского «down» — вниз и «size» — размер).

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