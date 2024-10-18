Выживший в Охотском море не имел права далеко уходить на лодке

Надувная лодка «Байкат 470», на которой вышивший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин хотел проплыть 150 километров от Шантарских островов до Сахалина, не была предназначена для такого маршрута, сообщил представитель оперативных служб.

«Район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 километров», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Байкат 470» — маломерное судно и подлежит техническому освидетельствованию. Пичугин прошел процедуру 30 июля. Он должен был знать, что не может уходить на нем от берега на такое количество километров.

В начале августа Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник Илья отправились посмотреть на китов, но попали в шторм и сбились с курса. 14 октября лодка была случайно обнаружена рыболовецким судном «Ангел» в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Мужчина и подросток погибли от голода и обезвоживания. Пичугина госпитализировали в областную больницу в Магадане. Он уже переведен из реанимации в гастроэнтерологию.