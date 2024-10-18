НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Выживший в Охотском море не имел права далеко уходить на лодке

Источник:
Sibnet.ru
353 1
Выживший после двухмесячного дрейфа Михаил Пичугин
Фото: © Дальневосточная транспортная прокуратура

Надувная лодка «Байкат 470», на которой вышивший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин хотел проплыть 150 километров от Шантарских островов до Сахалина, не была предназначена для такого маршрута, сообщил представитель оперативных служб.

«Район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 километров», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Байкат 470» — маломерное судно и подлежит техническому освидетельствованию. Пичугин прошел процедуру 30 июля. Он должен был знать, что не может уходить на нем от берега на такое количество километров.

В начале августа Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник Илья отправились посмотреть на китов, но попали в шторм и сбились с курса. 14 октября лодка была случайно обнаружена рыболовецким судном «Ангел» в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Мужчина и подросток погибли от голода и обезвоживания. Пичугина госпитализировали в областную больницу в Магадане. Он уже переведен из реанимации в гастроэнтерологию.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Львы загрызли управляющую парка «Тайган»
Дрейфовавший 67 дней в море турист рассказал о выживании
Как разбирают самолет на пшеничном поле. ФОТО
Туристы попали под камнепад на Алтае, погибла девушка
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Вице-президент АвтоВАЗа заявил о вымывании денег в Китай
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Обсуждение (1)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

GammiPluh

За печеньки и кружевные трусики в ЕС начали уничтожать свое же население занявшись геноцидом русских,...

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?

Nik3316

"Только он нереален ни по одному из пунктов." (с.) Алеши В 69...ох уж эта деменция)))))))))))