НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%

Источник:
Sibnet.ru
198 1

Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) России военнослужащими по контракту выполнен на 78%, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По состоянию на середину месяца [октября] текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%», — сказал зампред Совбеза на совещания по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками, видеозапись которого опубликована на странице Медведева «ВКонтакте».

Он отметил, что темпы на данный момент «достаточно приличные». По его словам, главным моментом в этом вопросе является недопущение каких-либо проблем и провалов, связанных с комплектованием.

Ранее Медведев сообщал о начале работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками. Он подчеркнул, что система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей совершенствуется и эта работа будет продолжена.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Разработан проект нового российского авианосца
НАТО проведет ядерные учения
Армия России развила наступление в Курской области
Бронежилет для женщин создали в России
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Вице-президент АвтоВАЗа заявил о вымывании денег в Китай
Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден обсудит в Германии «план победы» над Россией
Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине
Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%
Набиуллина назвала срок запуска цифрового рубля
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам