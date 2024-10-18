Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%

Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) России военнослужащими по контракту выполнен на 78%, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По состоянию на середину месяца [октября] текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%», — сказал зампред Совбеза на совещания по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками, видеозапись которого опубликована на странице Медведева «ВКонтакте».

Он отметил, что темпы на данный момент «достаточно приличные». По его словам, главным моментом в этом вопросе является недопущение каких-либо проблем и провалов, связанных с комплектованием.

Ранее Медведев сообщал о начале работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками. Он подчеркнул, что система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей совершенствуется и эта работа будет продолжена.