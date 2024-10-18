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Набиуллина назвала срок запуска цифрового рубля

Источник:
«Российская газета»
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Полномасштабное внедрение цифрового рубля ожидается в середине 2025 года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.  

Но для этого, сначала должен завершиться пилотный проект. «Мы перейдем к массовому внедрению, когда будем уверены, что все работает так, как нужно», — цитирует «Российская газета» Набиуллину.

Она отметила, что системно значимые банки будут штрафовать, если они не подключатся к пилоту цифрового рубля. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

А вот для клиентов, по словам председатели Банка России, использование цифрового рубля будет добровольным.

Цифровой рубль: как им пользоваться

Цифровой рубль — третья форма денег, равноценна наличным и безналичным рублям. Эта форма национальной валюты станет дополнением к существующим формам денег.

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Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам