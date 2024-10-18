Набиуллина назвала срок запуска цифрового рубля

Полномасштабное внедрение цифрового рубля ожидается в середине 2025 года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Но для этого, сначала должен завершиться пилотный проект. «Мы перейдем к массовому внедрению, когда будем уверены, что все работает так, как нужно», — цитирует «Российская газета» Набиуллину.

Она отметила, что системно значимые банки будут штрафовать, если они не подключатся к пилоту цифрового рубля. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

А вот для клиентов, по словам председатели Банка России, использование цифрового рубля будет добровольным.

Цифровой рубль: как им пользоваться

Цифровой рубль — третья форма денег, равноценна наличным и безналичным рублям. Эта форма национальной валюты станет дополнением к существующим формам денег.