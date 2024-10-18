Байден обсудит в Германии «план победы» над Россией

Президент США Джо Байден прибыл в Германию, где он с лидерами НАТО обсудит развитие конфликта на Украине и «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, которого на эту встречу не пригласили.

Визит в Германию должен был состояться 10-13 октября. На эти дни на авиабазе Рамштайн была запланирована встреча западных лидеров и Зеленского. Но Байден, сославшись на ураган «Милтон», отменил визит. По одной версий, так он послал «сигнал» строптивому украинскому президенту.

Как узнала газета The Hill, одной из центральных тем встречи Байдена с лидерами НАТО станет «план победы» Зеленского. «Идет активное обсуждение различных элементов плана», — рассказал изданию источник в Белом доме. «На данный момент консенсуса нет», — подчеркнул он.

Офис Зеленского пытался организовать его встречу с Байденом в ходе нынешнего визита в Германию, но Вашингтон от нее уклонился. Президент США не сможет встретиться со своим украинским коллегой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«План победы»

«План победы» Зеленского включает немедленное приглашение Украины в НАТО, разрешение наносить удары вглубь России, помощь западных партнеров в поражении российской авиации.

Он предусматривает размещение на Украине «неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии оборонной промышленности. По сути, «план победы» требует от НАТО прямого вступления в войну с Россией. На его обсуждение Зеленский отдал альянсу три месяца.

Запад прохладно встретил «план» Зеленского. В Вашингтоне не увидели в нем никакой стратегии. В Лондоне его назвали «списком покупок».

Американский постпред при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не станет приглашать Киев. В Белом доме также отметили, что не изменили своей позиции по запрету ударов вглубь России западным оружием.