Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за начало военного конфликта на Украине.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Он также пообещал, что если он будет избран главой государства, то за свой президентский срок он урегулирует конфликт на Украине.

Зеленский в рамках визита в США встретился с Дональдом Трампом 27 сентября в Нью-Йорке. По итогам их беседы господин Трамп заявил, что для урегулирования военного конфликта нужно заключить «справедливую сделку для всех».