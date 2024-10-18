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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

Источник:
РИА Новост и
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за начало военного конфликта на Украине.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Он также пообещал, что если он будет избран главой государства, то за свой президентский срок он урегулирует конфликт на Украине.

Зеленский в рамках визита в США встретился с Дональдом Трампом 27 сентября в Нью-Йорке. По итогам их беседы господин Трамп заявил, что для урегулирования военного конфликта нужно заключить «справедливую сделку для всех».

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Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.

scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам