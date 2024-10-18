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Песни Игоря Крутого перепели модные артисты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Песни Игоря Крутого исполнили самые яркие артисты современного шоу-бизнеса. Релиз трибьюта состоялся в пятницу, 18 октября.

Трибьют посвящен юбилею композитора и продюсера Игоря Крутого. В него вошли 12 популярных песен композитора, среди которых «Мой друг», «Я люблю тебя до слез», «Пальма-де-Майорка» и другие.

«Пальму-де-Майорка», которую в оригинале поет Михаил Шуфутинский, в трибьюте исполнили Баста и LYRIQ. «Я люблю тебя до слез» перепела Мари Краймбрери, «Разве ты любил» досталась Люсе Чеботиной.

Одними из самых неожиданных участников трибьюта стала группа «Купание обезьяны в теплой воде» — совместная творческая коллаборация Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева. Они спели песню «Свадебные цветы», которую в оригинале поет Ирина Аллегрова.

Также песни композитора в трибьюте «Крутой альбом» спели Миа Бойка, Сергей Бурунов, Владимир Пресняков, Amirchik, Artik & Asti, Артем Качер, Анет Сай, Navai.

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