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Надежда Сысоева завалила соцсети откровенными снимками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @inadenka

Актриса Надежда Сысоева выложила в соцсети очень откровенные фотографии в купальнике под душем.

На фото Сысоева в черном вязаном бикини, которое практически не скрывает ее интимные части тела. На одном из ракурсов кажется, что она вообще бед одежды.

Фото: © @inadenka

Ранее актриса выложила откровенные фотографии, как превью к подборке книг, которые она советует почитать.

Сысоева довольно часто публикует красивые и эротические фотографии, но сейчас публикация «голого» контента вызвала у подписчиков определенные мысли. Хейтеры пишут в комментариях, что таким образом актриса ищет замену блогеру Саше Стоуну, с которым они расстались после шоу «Выжить в Дубае».

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Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

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scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам

Nik3316

"Только он нереален ни по одному из пунктов." (с.) Алеши В 69...ох уж эта деменция)))))))))))