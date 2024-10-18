Надежда Сысоева завалила соцсети откровенными снимками

Актриса Надежда Сысоева выложила в соцсети очень откровенные фотографии в купальнике под душем.

На фото Сысоева в черном вязаном бикини, которое практически не скрывает ее интимные части тела. На одном из ракурсов кажется, что она вообще бед одежды.

Фото: © @inadenka

Ранее актриса выложила откровенные фотографии, как превью к подборке книг, которые она советует почитать.

Сысоева довольно часто публикует красивые и эротические фотографии, но сейчас публикация «голого» контента вызвала у подписчиков определенные мысли. Хейтеры пишут в комментариях, что таким образом актриса ищет замену блогеру Саше Стоуну, с которым они расстались после шоу «Выжить в Дубае».