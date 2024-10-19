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Премьера мини-сериала «Идеальная жертва» состоится на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Премьера психологического триллера «Идеальная жертва» со Станиславом Бондаренко состоится в воскресенье, 20 октября, в 19:10 на канале ТВ-3.

По сюжету, главная героиня Полина учится в художественном училище, рисует картины на заказ, но клиентов немного. Однажды она пишет автопортрет, который за огромные деньги тут же покупает молодой загадочный красавец Женя.

Женя обаятелен, нежен, богат и готов носить Полину на руках, их отношения развиваются стремительно. Недолго думая, девушка соглашается выйти замуж, поселившись в его уединенном доме.

С этого момента жизнь Полины превращается в кошмар: Женя стремится во всем контролировать жизнь возлюбленной и готов удерживать ее рядом любой ценой.

Роль Евгения в проекте исполнил Станислав Бондаренко, Полину сыграла Василиса Семашкова («Угрюм-река»).

«Этот фильм — напоминание о том, как важно сохранять критическое мышление, чтобы не стать жертвой тирана. А как бы поступили вы, влюбившись в человека, который вами восхищается? А если он ограничит вашу свободу? Терпеть или бежать? Мы коснулись очень тяжелой темы в сериале, и, конечно, хотелось показать весь спектр эмоций героини», — цитирует пресс-служба ТВ-3 актрису.

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GammiPluh

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Denis CENTR

Власти приготовились, а граждан никто и не спрашивает😂😂😂

-БЕРКУТ-

а до санкций, какое было оправдание?

-БЕРКУТ-

тут скорей всего причина в антироссийских владельцах завода.