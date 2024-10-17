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Когда можно отравиться чистой водой

Источник:
Sibnet.ru
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Диетологи советуют как можно чаще пить чистую воду, однако ее неограниченное потребление может быть опасно. В погоне за правильным режимом питания можно столкнуться с так называемым водным отравлением — гипонатриемией.

Такое состояние диагностируется в том случае, если концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 микромоль на литр, объясняют врачи. Натрий — необходимый для организма элемент, отвечающий за баланс жидкости между внутренними и внешними клетками.

Из-за падения уровня натрия дополнительная жидкость проникает в клетки, которые начинают разбухать. Первыми симптомами отравления чистой водой станут тошнота и повышение давления.

По мере прогрессирования водного отравления могут наблюдаться такие симптомы, как брадикардия — сердце будет биться медленнее. Самый опасный симптом — отек головного мозга, приводящий к изменению поведения, спутанности сознания, судорогам, коме и смерти.

По расчетам медиков, причиной смерти человека может стать употребление шести литров воды в течение трех часов. Стоит помнить, что здоровые почки способны выводить в час максимум литр жидкости, поэтому превышать этот объем нельзя.

Впрочем, при нормальных обстоятельствах случайное употребление слишком большого количества воды является редким явлением. Большинство смертельных отравлений водой связаны с соревнованиями, либо длительными тренировками.

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