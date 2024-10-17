Сбербанк разрешил оплачивать покупки со счетов других банков

Сбербанк представил новую полезную функцию, которая упрощает оплату покупок. Теперь, если на карте Сбербанка не хватает денег для оплаты, недостающая сумма автоматически поступит с карты другого банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Опция работает при любом способе оплаты: картой, стикером, SberPay или по биометрии. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно выбрать банк, добавить счет карты как запасной к счету карты Сбербанка и дать согласие на переводы без подтверждения по СБП.

Вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых отметил, что это избавит от неловких ситуаций на кассе, когда покупатель расплачивается привычной картой, а ему приходит сообщение, что на ней недостаточно средств, хотя они есть на другой карте.

«Внутри Сбера мы уже решили эту проблему: если вы настроили запасной счет, неважно, какую карту вы приложите к терминалу, — средства спишутся с той, где есть деньги. Теперь это работает и с картой другого банка», — подчеркнул Малых.

Пока сервис проходит внутреннее тестирование, однако технология уже доступна для счетов в Сбербанке. Так, если у клиента есть несколько карт Сбербанка, деньги будут списываться с дополнительных, если на основной недостаточно средств.