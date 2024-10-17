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Сбербанк разрешил оплачивать покупки со счетов других банков

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк представил новую полезную функцию, которая упрощает оплату покупок. Теперь, если на карте Сбербанка не хватает денег для оплаты, недостающая сумма автоматически поступит с карты другого банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Опция работает при любом способе оплаты: картой, стикером, SberPay или по биометрии. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно выбрать банк, добавить счет карты как запасной к счету карты Сбербанка и дать согласие на переводы без подтверждения по СБП.

Вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых отметил, что это избавит от неловких ситуаций на кассе, когда покупатель расплачивается привычной картой, а ему приходит сообщение, что на ней недостаточно средств, хотя они есть на другой карте.

«Внутри Сбера мы уже решили эту проблему: если вы настроили запасной счет, неважно, какую карту вы приложите к терминалу, — средства спишутся с той, где есть деньги. Теперь это работает и с картой другого банка», — подчеркнул Малых.

Пока сервис проходит внутреннее тестирование, однако технология уже доступна для счетов в Сбербанке. Так, если у клиента есть несколько карт Сбербанка, деньги будут списываться с дополнительных, если на основной недостаточно средств.

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