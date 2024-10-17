НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО

Источник:
ТАСС
229 1

Только обладание ядерным оружием является альтернативой вступления Украины в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов», — сказал он на пресс-конференции после выступления на саммите Евросоюза.

Зеленский уточнил, что поднимал этот вопрос на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Он также напомнил, что после распада СССР Украина отказалась от ядерного оружия.

Украина в феврале 1994 года присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира». Одним из условий сотрудничества была передача России советских ядерных вооружений. Она включала гарантии безопасности для Киева в рамках Будапештского меморандума.

После распада СССР на территории Украины оставалось 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, около 2 тысяч стратегических ядерных боеголовок, тактическое ядерное оружие, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Журнал Newsweek удивился исчезновению украинских F-16
Ростех рассказал o неуязвимости ракеты «Изделие 305». ВИДЕО
ВСУ применили беспилотных «драконов» под Покровском
Войска получили БМД‑4М и БМП‑3 с дополнительной защитой
смотреть все
Оборона #Оружие #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Власти Украины нашли сценарий завершения конфликта с Россией
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Вице-президент АвтоВАЗа заявил о вымывании денег в Китай
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский оценил ситуацию цитатой из «Игры престолов»
Журнал Newsweek удивился исчезновению украинских F-16
Оператор карт «Мир» запустит новую технологию оплаты
Обновление Windows 11 снизило производительность чипов Intel
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
59
Казахстан отказался вступать в БРИКС
54
Астрономы попытались подслушать переговоры инопланетян
50
Харрис пообещала в случае избрания отказаться от курса Байдена
46
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
45
ФАС заинтересовалась аномальной наценкой на хлеб