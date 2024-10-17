Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО

Только обладание ядерным оружием является альтернативой вступления Украины в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов», — сказал он на пресс-конференции после выступления на саммите Евросоюза.

Зеленский уточнил, что поднимал этот вопрос на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Он также напомнил, что после распада СССР Украина отказалась от ядерного оружия.

Украина в феврале 1994 года присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира». Одним из условий сотрудничества была передача России советских ядерных вооружений. Она включала гарантии безопасности для Киева в рамках Будапештского меморандума.

После распада СССР на территории Украины оставалось 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, около 2 тысяч стратегических ядерных боеголовок, тактическое ядерное оружие, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие.