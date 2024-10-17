Мобильные сети 6G разогнали до невероятных скоростей

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона разработали технологию, которая позволяет значительно «разогнать» мобильные сети 6G. В результате интернет оказался примерно в 9 тысяч быстрее, чем существующий 5G.

Чтобы достичь такого результата, исследователи использовали частоты от 5 до 150 ГГц. В ходе экспериментов им удалось продемонстрировать невероятную скорость подключения, равную 938 Гбит/с.

Для сравнения — средняя скорость 5G равна 0,09 Гбит/с, при этом пиковая, доступная только в теоретических условиях, ограничена 20 Гбит/с. Скорость соединения при использовании данной технологии ограничивает узкая полоса частот до 6 ГГц.

Достигнутые в гипотетических сетях 6G скорости позволят пользователю за одну секунду загрузить несколько десятков фильмов в HD-качестве. При этом разработчики отмечают, что до коммерческого использования технологии пока еще далеко.