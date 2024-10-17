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Мобильные сети 6G разогнали до невероятных скоростей

Источник:
Newscientist.com
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Группа ученых из Университетского колледжа Лондона разработали технологию, которая позволяет значительно «разогнать» мобильные сети 6G. В результате интернет оказался примерно в 9 тысяч быстрее, чем существующий 5G.

Чтобы достичь такого результата, исследователи использовали частоты от 5 до 150 ГГц. В ходе экспериментов им удалось продемонстрировать невероятную скорость подключения, равную 938 Гбит/с.

Для сравнения — средняя скорость 5G равна 0,09 Гбит/с, при этом пиковая, доступная только в теоретических условиях, ограничена 20 Гбит/с. Скорость соединения при использовании данной технологии ограничивает узкая полоса частот до 6 ГГц.

Достигнутые в гипотетических сетях 6G скорости позволят пользователю за одну секунду загрузить несколько десятков фильмов в HD-качестве. При этом разработчики отмечают, что до коммерческого использования технологии пока еще далеко.

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Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

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Asd10

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Nik3316

"Только он нереален ни по одному из пунктов." (с.) Алеши В 69...ох уж эта деменция)))))))))))