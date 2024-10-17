Обновление Windows 11 снизило производительность чипов Intel

Обновление Windows 11 до версии 24H2 снижает производительность процессоров Intel 12-го поколения, выяснили пользователи.

По предварительным замерам производительность Alder Lake после обновления снижается на 10%, выяснили энтузиасты профильного YouTube-канала под названием Hardware Unboxed. Например, такой результат показало тестирование топового процессора Core i9-12900K.

Отмечается, что в настройки BIOS в ходе обновления никак не менялись. При этом после отката на Windows 11 23H2 производительность возвращается на прежний уровень. Это указывает на то, что проблема заключается в операционной системе.

Компания Microsoft пока никак не прокомментировало обнаруженную проблему. В настоящее время есть единственный способ вернуть старую производительность процессоров — вернуться на предыдущую версию операционной системы.