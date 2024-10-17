«VK Видео» получил детский режим

Компания VK выпустила обновление для платформы «VK Видео», в рамках которого пользователям стал доступен «Детский режим».

Функция уже доступна в бета-версии на умных телевизорах, включая Android TV, позднее планируется запуск в фирменном приложении на смартфонах и планшетах с Android и iOS, говорится в официальном блоге разработчиков.

«Детский режим» упрощает поиск видео для детей. Теперь они смогут смотреть классику российской мультипликации и популярные анимационные новинки, развивающие и обучающие видео.

В библиотеке также есть контент от популярных блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. Для детей от 0 до 12 лет библиотека контента подобрана вручную, предусмотрен безопасный поиск по заранее размеченной базе. Кроме того, такой контент не содержит рекламы.

Чтобы активировать «Детский режим», пользователю нужно зайти в свой профиль в приложении, переключиться на детский режим и установить четырехзначный PIN-код. Благодаря этому дети не смогут вернуться во взрослый профиль даже при перезагрузке приложения.