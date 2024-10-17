Президент Казахстана привел доказательства непобедимости России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что невозможность победить Россию военным путем связана рядом неопровержимых фактов.

Токаев на пленарном заседании форума Astana Think Tank Forum напомнил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем уже заявлял, что Россия в военном отношении непобедима.

«Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей», — приводит заявление Токаева его пресс-служба.

Казахстанский лидер назвал необходимым поиск вариантов урегулирования украинского конфликта, а также выразил поддержку мирных планов Китая и Бразилии.