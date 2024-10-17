НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Появились первые обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
DTF
239 1

Зарубежные игровые издания опубликовали первые обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Компания GSC Game World перед этим дала возможность журналистам оценить видеоигру в течение нескольких часов.

Рецензенты отмечают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 производит отличное первое впечатление. Он практически без раскачки погружает игрока в действие, доступ к открытому миру дает множество возможностей и ощущение настоящей свободы.

Игру обозреватели посчитали сложной и даже хардкорной. В процессе прохождения игроки будут часто умирать — в перестрелках, от нападения мутантов. Серьезную угрозу также представляют аномалии.

Механики выживания напрямую влияют на характеристики персонажа. Игрокам необходимо будет перевязывать раны, следить за уровнем сытости и другими параметрами, иначе возникнут проблемы.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 также присутствует вариативность прохождения. Одно из первых заданий можно завершить двумя способами. Разработчики подтвердили, что подобных разветвлений, в том числе влияющих на сюжет, будет достаточно много.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на ПК и Xbox. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Hogwarts Legacy получит режиссерскую версию
Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch
Игру Silent Hill 2 Remake взломали до официального релиза
Ростелеком поможет российским разработчикам игр
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Власти Украины нашли сценарий завершения конфликта с Россией
Вице-президент АвтоВАЗа заявил о вымывании денег в Китай
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Обсуждение (1)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.

Asd10

По скорости подкладывания себя под запад очень даже передовой.

Asd10

Особенно реалистично выглядит предложение о замене американских акупационных войск в Европе на украинские....