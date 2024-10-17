Появились первые обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2

Зарубежные игровые издания опубликовали первые обзоры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Компания GSC Game World перед этим дала возможность журналистам оценить видеоигру в течение нескольких часов.

Рецензенты отмечают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 производит отличное первое впечатление. Он практически без раскачки погружает игрока в действие, доступ к открытому миру дает множество возможностей и ощущение настоящей свободы.

Игру обозреватели посчитали сложной и даже хардкорной. В процессе прохождения игроки будут часто умирать — в перестрелках, от нападения мутантов. Серьезную угрозу также представляют аномалии.

Механики выживания напрямую влияют на характеристики персонажа. Игрокам необходимо будет перевязывать раны, следить за уровнем сытости и другими параметрами, иначе возникнут проблемы.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 также присутствует вариативность прохождения. Одно из первых заданий можно завершить двумя способами. Разработчики подтвердили, что подобных разветвлений, в том числе влияющих на сюжет, будет достаточно много.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на ПК и Xbox. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня.