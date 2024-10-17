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Кому придется оплатить налог на банковские вклады

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам в личный кабинет налогоплательщика стали приходить уведомления об уплате налогов, в том числе за доход с банковских вкладов — с 2024 года с него тоже нужно уплачивать НДФЛ.
Личный кабинет налогоплательщика
Фото: © Sibnet.ru

Налог на банковские вклады придется оплатить только тем, кто получил с депозитов доходы выше определенного лимита — сейчас это 150 тысяч рублей. Доходом считаются только начисленные проценты. На сумму депозита налог не начисляется.

Лимит рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку Банка России за календарный год. В 2023-м это 15%, значит, лимит равен 150 тысячам рублей.

При этом налогом облагается не весь доход, а только часть, превышающая лимит. С нее то и придется отдать 13%, если доходы с депозитов не превысили 5 миллионов, или 15%, если превышен пятимиллионный порог.

Что облагается налогом

Под действие этого налога попадают любые финансовые инструменты, которые приносят доход, включая:

  • вклады;
  • накопительные счета;
  • ценные бумаги;
  • облигации.

Как вычислить налог

Например, в течение прошлого года на вкладе лежало 1,7 миллиона рублей под 10%. Значит доход по этому депозиту составил 170 тысяч рублей.

От дохода нужно отнять сумму, не облагаемую налогом, — в 2023 году это 150 тысяч рублей. Получается, что НДФЛ облагается 20 тысяч рублей.

Таким образом, по стандартной ставке 13% нужно будет заплатить налог на сумму 2,6 тысячи рублей.

Подавать декларацию не нужно — сколько необходимо заплатить, рассчитает налоговая. ФНС отправит налогоплательщику уведомление в личном кабинете. Оплатить налог можно в приложении, на сайте или в офисе банка.

Валютные вклады и необлагаемые доходы 

Если доходы с депозита получены в иностранной валюте, для вычисления налога их пересчитывают в рубли. Рассчитывают их по официальному курсу Банка России на ту дату, когда проценты были начислены.

Не облагаются налогом доходы по вкладам с процентной ставкой менее 1% годовых и счета эскроу, которые открывают для покупки недвижимости у застройщика. Также налог не нужно платить, если вклад закрыт досрочно и проценты не начислены.

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Экономика #Деньги #Потребитель
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