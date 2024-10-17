НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач рассказал о судьбе разработанной в СССР «голубой крови»

Источник:
Sibnet.ru
277 0

Перфторан, или искусственная «голубая кровь», разработанная в СССР, сегодня не применяется, так как использование донорской крови лучше, сообщил трансфузиолог Павел Трахтман.

«Перфторан — это лекарственное соединение, которое обеспечивает только одну из функций человеческой крови — перенос кислорода, поэтому он не нашел широкого применения. Хотя теоретически ее можно использовать, но это заведомо хуже, чем применение донорской крови», — сказал Трахтман в  интервью «Газете.Ru».

Врач отметил, что пока не создано ни одного синтетического аналога, способного заменить все функции человеческой крови.

Перфторан — кровезаменитель на основе перфторорганических соединений (то есть соединений фтора и углерода). Разрабатывался советскими и российскими учеными. Получил название «голубая кровь» за соответствующий цвет.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Эксперт спрогнозировала пик респираторных заболеваний
Врач указал на смертельную опасность кока-колы при похмелье
Растворимый кофе назвали опасным
Почти половина россиян отказалась от алкоголя
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Россия уничтожила «очень ценный груз» в порту Одессы
Власти Украины нашли сценарий завершения конфликта с Россией
ВСУ обстреляли ракетами «санаторий Путина»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
59
Казахстан отказался вступать в БРИКС
46
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
43
ФАС заинтересовалась аномальной наценкой на хлеб
38
Поток желающих вступить в украинскую армию иссяк
35
Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН