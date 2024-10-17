Врач рассказал о судьбе разработанной в СССР «голубой крови»

Перфторан, или искусственная «голубая кровь», разработанная в СССР, сегодня не применяется, так как использование донорской крови лучше, сообщил трансфузиолог Павел Трахтман.

«Перфторан — это лекарственное соединение, которое обеспечивает только одну из функций человеческой крови — перенос кислорода, поэтому он не нашел широкого применения. Хотя теоретически ее можно использовать, но это заведомо хуже, чем применение донорской крови», — сказал Трахтман в интервью «Газете.Ru».

Врач отметил, что пока не создано ни одного синтетического аналога, способного заменить все функции человеческой крови.

Перфторан — кровезаменитель на основе перфторорганических соединений (то есть соединений фтора и углерода). Разрабатывался советскими и российскими учеными. Получил название «голубая кровь» за соответствующий цвет.